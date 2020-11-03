В Тюменской области выполонено более миллиона тестов на коронавирус

Тюменская область находится на 10 месте в топ-15 субъектов по абсолютному количеству проведенных исследований — всего в регионе проведено 1 101 292 тестирования на COVID-19. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Ежедневно проводится более 10 000 исследований. Они выполняются на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе работает 20 лабораторий. Недавно к списку медицинских организаций, в которых будут проходить обследование граждане с подозрением на коронавирус, присоединилось ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №2".

С полным списком медицинских организаций, где можно протестироваться на COVID-19, можно ознакомиться здесь.