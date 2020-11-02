Тюменцев проконсультируют насчет проверки недвижимости на аресты

Тюменский Росреестр информирует о проведении "прямых" телефонных линий в ноябре 2020.

12 ноября на вопросы, связанные с проверкой недвижимости на наличие арестов (запрещений), защиты своей недвижимости с помощью электронных сервисов Росреестра, ответит начальник отдела повышения качества ЕГРН Ирина Крендясова.

Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-73-33.

19 ноября на вопросы, связанные с осуществлением контрольно-надзорных функций в сфере саморегулируемых организаций, ответит начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Елена Вишнякова.

Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 25-76-50.

26 ноября на вопросы, связанные с порядком проведения экспертизы на наличие в результатах геодезических и картографических работ сведений, составляющих государственную тайну, ответит начальник отдела геодезии и картографии Игорь Одинец.

"Прямая" телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 25-76-60.