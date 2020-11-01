Тюменские школьники стали призерами регионального конкурса "WorldSkills Russia"

17:24 01 ноября 2020
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Лучшими электриками признаны Егор Сальков и Денис Медведев, учащиеся Кулаковской школы Тюменского района. Они заняли третье место на региональном этапе конкурса "Молодые профессионалы – 2020" в номинации "Электромонтаж. Юниоры".

Школьники около года назад стали посещать занятия по электромонтажу в Тюменском колледже производственных и социальных технологий. А потом знакомые посоветовали показать талантливым подросткам свои умения на чемпионате "WorldSkills Russia". В своем увлечении ребята планируют развиваться и дальше. Егор намерен после девятого класса поступать в колледж на специальность "Электромонтаж", пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: WorldSkills , профессии
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