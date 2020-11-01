Тюменские врачи создают группы в мессенджерах для поддержки диабетиков

Сотрудники тюменской городской поликлиники №1 создали в Viber группу для больных сахарным диабетом 1 типа. В нее входят пациенты, врачи-эндокринологи поликлиники и медицинские сестры кабинета эндокринолога.

В группе публикуется различная тематическая информация, в том числе данные о времени работы поликлиники, о проведении школ здоровья и так далее. Через мессенджер проходит сопровождение индивидуально каждого отдельного пациента в случае необходимости.

Участники группы делятся своими знаниями и опытом, вместе с врачом обсуждают систему непрерывного мониторинга гликемии, которая уже является доступным методом диагностики для пациентов. Например мужчина 32 лет, заболел острым респираторным заболеванием, на фоне чего стал отмечать нестабильные цифры гликемии. Через группу в месседжере лечащий врач смог оперативно скорректировать инсулинотерапию. Помогли и девушке, столкнувшейся с проблемой гипогликемии.

Создание групп в мессенджерах - новый инструмент телемедицины. Первые итоги работы группы показали: это очень удобно при изменениях в состоянии здоровья пациентов, требующих незамедлительного обращения к лечащему врачу. Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, в практику также входят дистанционные школы для пациентов, что является неотъемлемой частью лечения. В частности с 9 по 14 ноября запланировано проведение ежегодной городской школы для пациентов с сахарным диабетом. в треба пройдет в Zoom. Занятие приурочено ко Всемирному дню диабета, информация о нем уже опубликована в группе.