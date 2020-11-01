Школа креатива научит подростков нестандартно мыслить и генерировать идеи

Со 2 по 8 ноября тюменских подростков 14-16 лет приглашают в Школу креатива от мультицентра "Контора пароходства". На бесплатных тренингах и мастер-классах расскажут, как смотреть на привычные вещи под другим углом, быстро решать задачи, нестандартно мыслить и генерировать новые идеи.

Спикерами выступят руководители креативных мест и творческих студий, дизайнер, участник импров-бэнда, педагог-психолог и другие эксперты с опытом преподавания, обучения и применения креативного мышления в жизни.

Организаторы отмечают, что данный навык востребован работодателями, так как способствует созданию уникальных продуктов, помогает находить новые выходы из привычных ситуаций, отстаивать идеи и добиваться нужного результата, работать с воображением, применять способности и раскрывать новые таланты, пишет "Комсомольская правда- Тюмень".

"В быстро меняющемся мире важно следить за повесткой, трендами и рынком, чтобы не упустить знания и умения, которые становятся востребованными. Ежедневно погружаясь в тему креативности, мы замечаем, как все больше сфер жизни требуют развития нестандартного мышления, чтобы реализовывать идеи, осваивать творческие и профессиональные способности и при этом чувствовать себя комфортно", — рассказала руководитель мультицентра Юлия Саначина.

Организаторы выберут 50 человек школы. После окончания проекта школьники участвовать в разработке проектов "Конторы пароходства" таким образом оттачивать приобретенные знания.