Тюменцев приглашают на форум "Сообщество"

Общественные активисты, представители органов власти и бизнес-сообщества обсудят социальные проблемы и обменяются опытом работы на форуме "Сообщество". Мероприятие состоится 2-3 ноября 2020 года в очно-заочном формате, сообщает "Тюменская линия".

Ключевыми темами итогового форума станут эффективность мер поддержки НКО в условиях пандемии, поправки в Конституцию РФ и реализация основных положений послания Президента РФ, общественный контроль соответствия целей национального развития.

К участию приглашаются гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители бизнеса, органов муниципальной и региональной власти, СМИ. Регистрация здесь.