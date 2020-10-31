Контора пароходства поможет тюменцам разобраться в современном искусстве

"Арт-сфера" познакомит тюменцев с новыми направленями медиа-арта. Проект стартует 6 ноября, в программе 12 встреч: серия лекций, мастер-классы и перформансы, основная тема - современное искусство.

Спикерами "Арт-сферы" станут скульпторы, художники, музыканты и искусствоведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Тюмени. Они расскажут об искусстве в постцифровую эпоху: о новых технологиях, самых молодых направлениях и трендах. Также пройдут встречи, на которых можно поучаствовать в театральной читке, посмотреть фильм и увидеть перформанс.

Первая лекция — "Artist talk: скульптура и арт-объекты" пройдет 6 ноября в музейном комплексе имени Ивана Словцова. Павел Фролов, скульптор и бутафор-декоратор из Санкт-Петербурга, расскажет о создании инсталляций и арт-объектов. Более того, там же проходит его инсталляция, которую можно посетить 6 ноября на открытии выставки "Синхронизация".

Вторая лекция — 7 ноября в "Конторе пароходства" — об аудиовизуальном искусстве как новом направлении медиа-арта. Ее проведет художник и организатор проекта "Медакультура" Андрей Свибович. Он же организует аудиовизуальный перформанс "Rhizome". Проект "Арт-сфера" реализует мультицентр "Контора пароходства" сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".