Стартует краеведческий конкурс "Памятники Тюмени"

Девятый городской краеведческий конкурс "Памятники Тюмени" "Великая война на карте Тюмени" начнется 2 ноября. Конкурс ежегодно проводится сотрудниками Централизованной городской библиотечной системы в рамках культурно-просветительского проекта "Открой свой город заново!".

В 2020 году состязание юных знатоков города приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию окончания Второй мировой войны. К участию приглашаются активные и любознательные ребята, интересующиеся историей и архитектурой Тюмени, от 6 лет и старше. Прием конкурсных работ будет осуществляться со 2 ноября по 10 декабря 2020 года, по трем номинациям в трёх возрастных группах, в реальном и сетевом режимах.

Самым маленьким участникам конкурса – от 6 до 9 лет – (номинация "Памятники Великой Победы") будет предложено раскрасить рисунки тюменских памятников и ответить на вопросы по истории города. Участники возрастной группы от 10 до 14 лет смогут продемонстрировать свои знания в номинации "Увековеченная память": установить местонахождение памятников героям Великой Отечественной войны в Тюмени, написать пожелания к празднику для ветеранов и ответить на вопросы буклета.

Горожане от 15 лет проявят свои интеллектуальные и творческие способности в номинации "Сибирское милосердие: военные госпитали Тюмени", пройдя исторический фотоквест по памятным местам Тюмени тыловой.