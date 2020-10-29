Конференция врачей-офтальмологов Тюменской области впервые пройдет в онлайн формате

Фото: Областной офтальмологический диспансер

Научно-практическая конференция врачей-офтальмологов Тюменской области "Достижения и перспективы современной офтальмологии" состоится 13 ноября. Спикерами выступят специалисты из разных городов России. Мероприятие впервые пройдет в онлайн-формате.

В ежегодной конференции региональных специалистов выступят эксперты из Москвы, Тюмени, Челябинска, Уфы и Сургута. Встреча пройдет на базе платформы events.webinar.ru. Подключение зарегистрировавшихся специалистов начнется с 6:30 по московскому времени. Конференция стартует в 7:00 (мск) и продлится ориентировочно до 14:30. Для участия требуется регистрация по ссылке.

В работе конференции участие примут специалисты тюменского Областного офтальмологического диспансера:

· В 8:15 к.м.н., врач-офтальмолог, заведующая отделением приема взрослого населения Наталья Курзаева расскажет о синдроме Шегрена в клинической практике.

· В 8:45 врач-офтальмолог, заведующая отделением приема детского населения Ирина Доркина выступит с докладом "Опыт использования бифокальных линз для контроля миопии".

· В 10:00 Ирина Немцова раскроет тему "Применение комбинированной фототерапии для лечения пациентов с глаукомной оптической нейропатией".

· В 11:15 Ольга Мамаева представит доклад на тему "Клинико-функциональные исходы ретинопатии недоношенных".

· В 12:15 с темой "Полиморфизм, суточная динамика экспрессии ключевых генов биологических часов в патогенезе ПОУГ" выступит Анастасия Власова.

· В 12:30 тему "Техники хирургического лечения различных видов птоза" осветит Елена Забурева.

· В 13:15 спикером выступит Алла Мазикова, тема доклада "Эффективность применения ортокератологических контактных линз в лечении прогрессирующей миопии у детей".

· В 13:30 Ольга Долгова расскажет о современных методах коррекции.

· В 14:00 Юлия Филлипова раскроет тему "Колебания суточного уровня мелатонина и его влияния на стрессоустойчивость и качество сна у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ)".

Ознакомиться с полной программой научно-практической конференции "Достижения и перспективы современной офтальмологии" можно на сайте Областного офтальмологического диспансера: программа конференции "Достижения и перспективы современной офтальмологии".

В качестве дополнительного контроля присутствия участников будет использован метод закрытия всплывающих окон (экранных баннеров "Контроль присутствия"). Планируется 10 всплывающих окон через неравные промежутки времени. Минимальное время участия в конференции – 420 минут, количество закрытых баннеров - не менее 7. Продолжительность просмотра и контроль присутствия производится с помощью автоматической записи данных в карточку участника по User ID.

Телефон технической поддержки: 8 (3452) 20-07-07, Васин Александр Сергеевич.