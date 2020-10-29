Тюменские волонтеры могут принять участие в марафоне "Мы вместе"

4 и 5 декабря волонтеры и кураторы движения со всей России отметят День добровольца масштабным марафоном "Мы вместе". В этом году мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-форматах.

Волонтеры окажут реальную помощь благотворительным фондам, некоммерческим организациям и государственным учреждениям по различным направлениям добровольческой деятельности.

Участие в онлайн-марафоне примут лидеры и руководители всероссийских добровольческих объединений и проектов, "серебряные" добровольцы, участники международного молодежного движения Future Team и представители добровольческого сообщества из иностранных государств, участники всероссийского конкурса "Доброволец России — 2020", представители медиасообщества, корпоративные волонтеры крупных компаний, сотрудники региональных ресурсных центров добровольчества, государственных учреждений, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, курирующих добровольческую деятельность, а также все желающие.

Для участия необходимо познакомиться с перечнем возможных промомероприятий и направить информацию о планируемых событиях на адрес электронной почты design@rospatriotcentr.ru до 1 ноября 2020 года, сообщают организаторы.