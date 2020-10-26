На Первом канале стартует сериал "Тобол"

Сериал "Тобол" - расширенная версия одноименного фильма - киноэпопея, рассказывающая о захватывающих событиях в Сибири в эпоху правления Петра I. Первую серию зрители увидят уже сегодня, в 21:30.

Фильм снимался преимущественно в Тобольском кремле и пригороде. Премьера полнометражного фильма "Тобол" состоялась в 2019 году в России, Германии, Великобритании, Японии и других странах, сообщает "Российская газета".

В телеверсии 12 серий, в которых отражены несколько сюжетных линий, которые в полнометражный фильм не были включены.

Главные роли в сериале, как и в фильме, сыграли Дмитрий Назаров, Евгений Дятлов, Александр Лазарев, Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце, Камиль Ларин, Илья Маланин, Ян Гэ и другие.