Специалисты Роспотребнадзора консультируют тюменцев по вопросам профилактики коронавируса

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области ежедневно работает горячая линия по профилактике коронавирусной инфекции. Режим работы горячей линии — с 8.00 до 22.00.
За прошедшую неделю в управление поступило более 4 100 звонков. Более половины вопросов по теме новой коронавирусной инфекции касались информации о мерах профилактики, условиях соблюдения изоляции, группах риска.
"Если поднимаемые вопросы не относятся к деятельности управления, операторами предоставляется краткая консультация и имеющаяся в наличии контактная информация для обращения по компетенции: по вопросам оформления листков нетрудоспособности по коронавирусной инфекции, отсутствии масок и медикаментов, мер социальной поддержки, осуществления образовательной деятельности, оказания медицинской помощи", — рассказали в Роспотребнадзоре.
Телефон горячей линии по профилактике коронавирусной инфекции: 800-302-26-70.
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