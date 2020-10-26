Специалисты Роспотребнадзора консультируют тюменцев по вопросам профилактики коронавируса

14:04 26 октября 2020
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Фото: pixabay.com

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области ежедневно работает горячая линия по профилактике коронавирусной инфекции. Режим работы горячей линии — с 8.00 до 22.00.  

За прошедшую неделю в управление поступило более 4 100 звонков. Более половины вопросов по теме новой коронавирусной инфекции касались информации о мерах профилактики, условиях соблюдения изоляции, группах риска.

"Если поднимаемые вопросы не относятся к деятельности управления, операторами предоставляется краткая консультация и имеющаяся в наличии контактная информация для обращения по компетенции: по вопросам оформления листков нетрудоспособности по коронавирусной инфекции, отсутствии масок и медикаментов, мер социальной поддержки, осуществления образовательной деятельности, оказания медицинской помощи", — рассказали в Роспотребнадзоре. 

Телефон горячей линии по профилактике коронавирусной инфекции: 800-302-26-70.

Теги: горячая линия , коронавирус , Роспотребнадзор
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