Тюменец бесплатно консультирует призывников и желающих поступить в военные вузы

На бесплатные консультации по вопросам призыва на военную службу приглашает тюменцев лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев. Об этом сообщает "Тюменская линия".

Шесть лет назад Шереметьев работал начальником отдела призыва в военном комиссариате. После увольнения начал консультировать знакомых по теме службы в армии. Теперь эксперт решил помогать всем желающим.

Максим может компетентно рассказать, как подготовиться к призыву, как вести себя в военкомате, как увеличить вероятность попадания в определенные рода войск, что делать, если есть право на отсрочку, но нарушаются права призывника. Он также готов выступать перед классами с допризывной молодежью, разъясняя порядок постановки на воинский учет, поясняя, как проходит процедура, где в жизни будет необходим документ воинского учета.

Помимо этого, готов ответить на вопросы по подготовке к поступлению в венные вузы. В рамках профессиональной деятельности он также курировал отбор и поступление в военные учебные заведения.

Консультации возможны как в онлайн, так и в офлайн-формате. С сентября эксперт провел несколько встреч с мамами призывников, но пользы от таких консультаций будет больше, если сами призывники будут обращаться за помощью, отмечает Максим Шереметьев.