Тоболяки узнают об особенностях развития театрального искусства в малом городе

18:51 25 октября 2020
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Бесплатная лекция о современном театральном искусстве в рамках проекта "Своя лекция" в Тобольске пройдет 28 октября в мультицентре "Моя территория" в 18:30. 

Спикером встречи выступит руководитель свободного молодежного театра в Тобольске, преподаватель тобольского многопрофильного техникума и колледжа искусств и культуры Ольга Солодова.

Эксперт расскажет о востребованных спектаклях, техниках и приемах, зрителях нового времени, об истории создания Тобольского театра и про особенности развития сценического искусства в малых городах. 

Для участия нужно зарегистрироваться, а на лекцию прийти в защитной маске.

Проект "Своя лекция" стартовал в марте. В условиях дистанционного режима федеральные и региональные эксперты в онлайн-формате приняли участие 16 эфиров по таким темам, как: экология, кофе, киберспорт, оказание первой медицинской помощи, астрофизика, эмоциональное выгорание и другие, сообщает "Мегатюмень".

Теги: лекции , театры , Тобольск
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