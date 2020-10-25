Тоболяки узнают об особенностях развития театрального искусства в малом городе

Бесплатная лекция о современном театральном искусстве в рамках проекта "Своя лекция" в Тобольске пройдет 28 октября в мультицентре "Моя территория" в 18:30.

Спикером встречи выступит руководитель свободного молодежного театра в Тобольске, преподаватель тобольского многопрофильного техникума и колледжа искусств и культуры Ольга Солодова.

Эксперт расскажет о востребованных спектаклях, техниках и приемах, зрителях нового времени, об истории создания Тобольского театра и про особенности развития сценического искусства в малых городах.

Для участия нужно зарегистрироваться, а на лекцию прийти в защитной маске.

Проект "Своя лекция" стартовал в марте. В условиях дистанционного режима федеральные и региональные эксперты в онлайн-формате приняли участие 16 эфиров по таким темам, как: экология, кофе, киберспорт, оказание первой медицинской помощи, астрофизика, эмоциональное выгорание и другие, сообщает "Мегатюмень".