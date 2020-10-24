Областная станция переливания крови получила "Знак качества" за работу с донорами

Фото - департамент здравоохранения Тюменской области

Общественная палата Российской Федерации отметила тюменскую Областную станцию переливания крови общественной наградой "Знак качества".

Она вручается по результатам независимой оценки информационной открытости и доступности службы крови для доноров. Тюменская станция переливания крови получила диплом и знак за системную работу по популяризации донорского движения в регионе, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Сложная эпидситуация 2020 года сократила число доноров. Чтобы не допустить снижения заготовки крови, тюменская станция и ее филиалы работают персонально с каждым донором, развивают корпоративное донорство. В нем уже участвуют сотрудники многих компаний, Тюменской облдумы, медицинских организаций, студенты медицинских вуза и колледжа. В результате за 9 месяцев 2020 года на областной станции переливания проведено 36 тысяч донаций крови и ее компонентов. Потребность больниц в компонентах и препаратах крови полностью удовлетворена, стратегический запас на случай ЧС также имеется.

"Создание благоприятных условий для донаций – одно из ключевых условий эффективного развития донорства крови и ее компонентов. Безусловно, создание таких условий в организациях службы крови немыслимо без поддержки органов власти региона", - отметил председатель координационного совета по донорству крови при ОП РФ Николай Дайхес.