Не бойтесь лечить зубы и смело записывайтесь к стоматологу

Фото: Дмитрий Сиялов

Красивая улыбка и белоснежные зубы создают приятное впечатление о человеке, но не все могут похвастаться здоровыми зубами и, чаще всего, в первую очередь, встает вопрос о стоимости лечения и восстановления зубов.

Профессионалы "Семейной стоматологии" делятся информацией о том, почему не стоит бояться идти на прием в стоматологию и почему лечить зубы перед наступлением Нового года выгодно.

"Семейная стоматология" зарекомендовала себя как надежная клиника, которой доверяют тюменцы. Лечить зубы в ней не только комфортно, но и выгодно. До конца октября действует сразу несколько акций:

- При терапии одного зуба вы получаете в подарок профессиональную чистку.

- При лечении двух зубов - лечение третьего в подарок.

Кроме того, вам могут полностью восстановить зубной ряд за 2 часа при помощи имплантатов NOBEL, которые до конца октября стоят всего 29 000, вместо 36 000.

Не стоит искать мотивацию для того, чтобы принять важное решение, нужно лишь позвонить в ближайший к вам филиал "Семейной стоматологии", записаться на удобный день и время, прийти к врачу и расписать план лечения и стоимость работ.

"Семейная стоматология" находится по адресам ул. Профсоюзная, 70 (+7 (3452) 46-14-53), ул. Менделеева, 16 (+7 (3452) 911-533). Не упустите шанс воспользоваться выгодным предложением!

Лицензия N ЛО-72-01-002699 от 02.02.2018г. Департамента здравоохранения Тюменской области. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.