Тюменцам напоминают, как управлять услугой по обращению с ТКО дистанционно

Из-за распространения коронавирусной инфекции специалисты регионального оператора рекомендуют тюменцам управлять услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами дистанционно.

Заявки на вывоз отходов, сообщения о нарушениях в сфере обращения с отходами и информацию о появлении новых свалок можно направить онлайн, заполнив форму обратной связи на сайте регионального оператора http://teo.ecotko.ru/callback-full/ или по электронной почте ro@ecoteo.ru. Также для удобства граждан и юридических лиц ежедневно с 7 до 22 часов работает горячая линия ООО "ТЭО": 8-800-250-73-26.

Помимо этого, можно отправить письмо на электронную почту mail@ecoteo.ru или написать в личные сообщение в социальных сетях: Instagram, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте.

В трех обособленных подразделениях регионального оператора действуют местные телефонные линии:

Тобольское управление регионального оператора +7-982-900-18-65;

Ишимское управление регионального оператора +7-982-900-16-22;

Южное управление регионального оператора +7-982-900-17-53.

Обратившись на горячую линию АО "ЭК "Восток" или воспользовавшись интернет-приемной на сайте представителя регоператора по договорной работе – https://tyumen.vostok-electra.ru/ можно решить вопросы заключения "прямых" договоров, начислений платы за обращение с ТКО, перерасчетов, проведения претензионно-исковой работы в отношении потребителей – должников, получения / направления первичных документов, в том числе переходе на электронный документооборот:

– 8-800-250-60-06 (горячая линия для физических лиц);

– 8-800-250-28-74 (горячая линия для юридических лиц).

Есть несколько способов оплатить квитанцию быстро и без комиссии:

1. В личном кабинете АО "ЭК Восток" - https://lk.erc-progress.ru/?wg=01;

2. В личном кабинете АО "ТРИЦ" - https://lk.itpc.ru/, а также через мобильное приложение "ТРИЦ" для смартфонов;

3. В личном кабинете и мобильном приложении Сбербанка, самостоятельно выбрав услугу по обращению с ТКО в списке или найдя этот вид платежа через поиск.

С полным перечнем доступных способов оплаты потребители могут также ознакомиться на официальном сайте АО "ЭК Восток" https://tyumen.vostok-electra.ru/ перейдя по вкладкам "клиентам" - "физическим лицам" - "способы оплаты".