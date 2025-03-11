В Тюменской области откроют седьмой по счету экодом

Экодом "Менделеев" с технологиями будущего и бесплатными активностями в четверг открывается в Тобольске -это седьмой мультицентр просветительского проекта "Экодом", сообщают в пресс-слжубе ТЭО.

Проект реализуется региональным оператором по обращению с ТКО в Тюменской области — ООО "ТЭО" — вместе с компанией СИБУР при поддержке Правительства региона. Новый экодом выделяется своим современным и минималистичным дизайном, который отражает дух времени и технологичность. Однако, несмотря на свои инновационные черты, центр сохранит лучшие традиции проекта: все мастер-классы и активности будут бесплатными и доступны для жителей всех возрастов.

В экодоме "Менделеев" посетители смогут не только участвовать в увлекательных занятиях, но и сдавать вторичные ресурсы на переработку, а также воспользоваться мультимедийной техникой для организации собственных мероприятий. Чтобы выбрать интересующее событие и зарегистрироваться, достаточно посетить группу Тюменского экологического объединения в ВК и ознакомиться с расписанием.