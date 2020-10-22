Тюменские депутаты сообща с избирателями решают вопросы благоустройства

Уборку строительного мусора на месте снесенных аварийных домов в Антипино инициировал депутат Тюменской городской думы Александр Гунбин. С этой просьбой к нему обратились местные жители.

С мая 2020 года народный избранник неоднократно поднимал вопрос о необходимости вывоза мусора, оставшегося после сноса домов № 16 по ул. Изумрудной и № 12 по ул. Крылова. Работы по очистке территории провели специалисты управы Ленинского округа.

"От жителей микрорайона ко мне неоднократно поступали жалобы, что захламленная территория небезопасна. Вопрос решился, и в ближайшее время можно организовать совместную работу по очистке территорий еще шести снесенных аварийных домов", – отметил Александр Гунбин.

Депутат Дмитрий Елагин принял в работу обращения жителей Тюменского микрорайона о предоставлении мест в детских садах и благоустройстве дворов. Кроме этого, тюменцы пожаловались народному избраннику на нехватку в микрорайоне площадок для выгула собак.

Депутат выслушал граждан, дал разъяснения по ряду вопросов и принял обращения в работу. Помощь жителям Дмитрий Елагин считает одной из приоритетных задач в деятельности депутата.

Напомним, что в связи с карантином приемы тюменцев в общественной приемной приостановлены, но работа с обращениями граждан ведется в прежнем режиме.