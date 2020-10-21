В Тюменской области скончались четыре пациента с коронавирусом

Фото - https://t.me/operativnyishtabtyumen

За последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса, в том числе в Тюменской области 138, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом в РФ.

Всего с начала года на территории региона диагноз подтвердился у 11 995 человек. 8 188 из них уже выздоровели, в том числе 43 - в минувшие сутки. Число активных больных на сегодня - 3752.

С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти 55 жителей Тюменской области - в минувшие сутки печальная статистика пополнилась четырьмя пациентами. В целом по России за сутки зарегистрировано 317 таких смертей - впервые в нашей стране.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.