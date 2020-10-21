Галина Шарухо рассказала, сколько классов в Тюменской области закрыто из-за коронавируса

По данным на 21 октября, на карантин по COVID-19 в Тюменской области закрыто 10 классов в шести школах города Тюмени. Об этом ОперШтабу сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Днем ранее замгубернатора Алексей Райдер рассказал, что в течение первой четверти ни одна школа, детсад в Тюменской области не ушли на карантин из-за роста заболеваемости, неконтролируемого распространения короновирусной инфекции.

Что касается карантина, обусловленного сезонным ОРВИ, по данным на 20 октября, из-за респираторных вирусных инфекций в регионе были закрыты 44 класса в 8 школах области.