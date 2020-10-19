Тюменцы стали призёрами конкурса "Лучшая педагогическая династия"

Фото: скриншот видео аккаунта БГПУ им. М. Акмуллы в YouTube

Династия Парфёновых из Тюмени стала дипломантом межрегионального конкурса "Лучшая педагогическая династия" в номинации "Специальный приз".

В семье Парфёновых профессия педагога стала призванием уже четырех поколений. Заявку на участие в конкурсе подала тренер ДЮСШ №2 Татьяна Парфенова. Дедушка Татьяны, Павел Бугарский, в послевоенные годы был назначен заведующим учебной деятельностью, а затем и директором школы "Млыновской СОШ". За плечами Павла Григорьевича 20 лет педагогического стажа. Его дочь Галина тоже пошла по стопам отца, отдав профессии педагога начальных классов 30 лет своей жизни, за что была награждена медалью "Ветеран труда". Многие её ученики впоследствии тоже связали свою жизнь с педагогикой.

Муж Галины Павловны, Анатолий Царлов, прошел Великую Отечественную войну, был награждён орденами и медалями: Орден Славы III Степени, Орден Красной Звезды, Медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медаль "За отвагу" - и после войны стал учителем физической культуры в сельской школе. Будучи в прекрасной физической форме, Анатолий Андреевич с удовольствием показывал упражнения подрастающему поколению. За свои достижения награжден многочисленными грамотами и был удостоен звания "Отличник народного образования".

Родители стали для Татьяны Парфёновой ярким примером, и Татьяна Анатольевна стала учителем физической культуры. За педагогическую деятельность тюменка также награждена многими благодарностями и грамотами за добросовестную работу, творческие проекты, активную жизненную позицию и пропаганду педагогических инноваций. Её муж, Николай Алексеевич Парфёнов (43 года педагогического стажа) - тренер-преподаватель по греко-римской борьбе, вырастивший не одно поколение призеров и победителей соревнований разного уровня, от городских до международных. Будучи мастером спорта международного класса, в педагогической деятельности заслужил звание тренера высшей категории и почетного работника общего образования Российской Федерации, отличника физической культуры.

Продолжает прекрасную историю династии Парфёновых тренер-преподаватель высшей тренерской категории отделения греко-римской борьбы детско-юношеской спортивной школы "Прибой", мастер спорта РФ Павел Парфёнов. Интересная трудная профессия не испугала Павла: окончив Институт физической культуры и спорта, он пошёл по стопам отца. За шесть лет работы Павел заработал многие награды, грамоты, и, самое главное, любовь своих воспитанников.

Межрегиональный конкурс "Лучшая педагогическая династия" традиционно проводится в Уфе с 2012 года и является образовательным и культурно-просветительским мероприятием, объединяющим династии педагогических работников, представители которых работают в настоящее время или работали ранее в образовательных учреждениях субъектов Российской Федерации. Инициаторами и организаторами конкурса выступают БГПУ им. М. Акмуллы и Министерство образования и науки Республики Башкортостан.