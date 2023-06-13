Игровая педагогика активно применяется в тюменском "Роднике"

В тюменском областном реабилитационном центре "Родник" реализуется пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей – инвалидов. Одно из направлений пилота - социокультурная реабилитация.

На занятиях по театрально-игровой деятельности специалисты "Родника" по социальной реабилитации Марта Несук и Галина Огорелкова используют методы игровой педагогики. Дети не замечают, что их учат играя. Например, шумовой оркестр: ложки, бубны, трещотки, бубенцы, маракасы, колокольчики, треугольники.Все вокруг пронизано ритмами.

У детей "Родника" часто восприятие ритма нарушено. Шумовые инструменты — один из способов корректировки внимания, развития мелкой моторики, слухового восприятия и двигательной реакции. Чтобы поиграть, не нужно специальных знаний. Надо только потрясти, постучать, встряхнуть. Так развивается выдержка и умение слушать музыку. Это влияет на волевую сферу ребенка, формирует ритмический и тембровый слух, сообщает ОРЦ "Родник".