В Тобольске состоятся "Занкиевские чтения"

В Год педагога и наставника более 100 человек, прибывших в Тобольск из регионов России и стран СНГ, примут участие в VII Международной научно-практической конференции "Занкиевские чтения".

Мероприятие посвящено творческому наследию Я.К. Занкиева - писателя, публициста, педагога, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны.

Задача конференции – способствовать усилению профессиональных связей и гуманитарных контактов между специалистами, занимающимися вопросами национальных языков, истории и культуры.

Участники съезда затронут тему интеграции науки и практики в современном образовательном пространстве.

27 апреля с докладами выступят ученые из Тюмени, Тобольска, Казани, Москвы и других регионов России; приглашенные научные деятели из Узбекистана и Казахстана, педагоги, учителя школ, студенты и аспиранты вузов, журналисты и общественные деятели. По итогам будет издан электронный сборник докладов участников.

Организаторами мероприятия являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Тюменский государственный университет, Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, Комитет по делам национальностей Тюменской области, Региональная общественная организация "Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области", администрация г. Тобольска, Общественная палата г. Тобольска.