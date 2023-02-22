Тюменские педагоги заинтересовались "Малой сценой"

Тюменские педагоги проявили большое внимание к IV Всероссийскому фестивалю детско-юношеских театров "Малая сцена", который пройдет 23-26 марта, в частности, их интересует, с какого возраста спектакли будут интересны школьникам, каким составом лучше приходить на просмотры и как правильно подобрать произведение для подростков, сообщают организаторы фестиваля.

"Фестиваль приходится на весенние каникулы, поэтому внимание со стороны школ, а не только родителей, особенно приятно. Дети в каникулы более спокойные, и, по моему опыту, в этот период они глубже погружаются в атмосферу театра и лучше понимают спектакли. Для педагогов в каникулы тоже больше возможностей посвятить время себе, соприкоснуться с современным искусством, посмотреть спектакли, поставленные по разным произведениям. Уверена, это будет им и интересно, и полезно", – рассказала директор фестиваля "Малая сцена" Светлана Ханжина.

Каждое произведение фестиваля — особенное, и все они "говорят" с подростками на понятном языке, выделить и порекомендовать классным руководителям посетить с ребятами что-то конкретное, сложно. Скорее всего, старшеклассникам будет актуален монолог в лицах "Комната Рофла" – про жизу и челов, или "#ЯМыМечта" – про мечты и то, к чему они могут привести.

Более юным зрителям стоит оказаться на музыкальном спектакле "15 старых чемоданов и одна страна", в котором можно узнать историю страны через песни, или сходить на спектакль-шутку по мотивам сказки "Конёк-Горбунок" "КоньOk", где подростки разыгрывают знакомые сюжеты "на ходу" и примеряют на себя разные роли и облики персонажей из известной сказки. Еще детям наверняка откликнется спектакль "Синий лес" – трогательная история про мышонка, который попал в большой мир.

Но правильней всего ознакомиться с программой фестиваля, оценить интересы учеников и выбрать то, что подходит именно им.

Участников фестиваля, которые приедут из разных городов, ожидает не только обратная связь от членов жюри, но и образовательная программа от мэтров театра. Среди тем для изучения – "Введение в теорию невеликой режиссуры" от Бориса Павловича, мастер-классы по театральной импровизации, сценической речи, умению находить решения в театральном искусстве и многое другое. Тюменские педагоги тоже смогут посетить образовательную программу – важно оставить заявку и получить подтверждение, так как количество мест ограничено.

Миссия фестиваля – вовлечь подростков в театральную деятельность, создать для них среду, в которой можно реализоваться и проявить себя, и, кроме того, повысить уровень подростков театров страны в целом.

Посетить фестиваль "Малая сцена" может любой желающий. В нем будут представлены работы ребят из Екатеринбурга, Москвы, Краснодара, Набережных Челнов, Санкт-Петербурга, Красноярска, Тюмени, Пензенской, Омской и Тюменской областей. Спектакли будут идти в "Космосе" и театральном центре "РяДом" (Котовского, 16а). Стоимость билетов на все спектакли – 400 руб. Количество мест ограничено.

Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры Тюменской области и Фонда культурных инициатив.