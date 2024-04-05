"Спутник" соберет в Тюмени 150 педагогов из нескольких регионов РФ

Более 400 педагогов из подали заявки на форум "Спутник", который пройдет в Тюмени 6-7 апреля, после конкурсного отбора эксперты пригласили 150 участников из Тюменской, Курганской, Омской, Свердловской, Московской области и Югры. В течение двух дней они будут обучаться у спикеров, среди которых – Антон и Евгения Гины, одни из самых востребованных в стране спикеров по ТРИЗ-педагогике (Москва), Екатерина Бредихина, бизнес-коуч, ведущий тренер eduScrum Россия, специалист по геймификации (Санкт-Петербург), и другие.

"Одни из главных составляющих, на которые мы обращаем внимание при подготовке форума, – это высокий уровень компетенции спикеров, который основан на запросе педагогов. Некоторых спикеров мы привлекаем повторно, потому что про них спрашивают, к ним записываются. Например, у нас в пятый раз будет работать площадка психологической разгрузки, и каждый раз мы получаем на нее море заявок. Повторно приезжают спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга. Традиционно будет работать площадка, посвященная проектной деятельности", – рассказала руководитель центра "Новое движение" Татьяна Вешкурцева.

В этом году самым популярным по запросам стало направление "Креативный подход к образованию", "Нейросети в образовании" и "Практическая геймификация". В этом году ключевой темой форума "Спутник" станет концепция "педагогики удивления".

"Удивление (мы рассматриваем его с положительной стороны) – очень яркая эмоция, которая способна легко зафиксировать информацию в голове у ребенка. Такая информация будет подвязана с эмоцией, а это значит, что просто так этой информации уже не уйти из головы! Только яркий педагог, который способен своими действиями или словами добиться реакции у детей "Вау" или "Ого", может действительно дать знания, которые ребенок пронесет через всю жизнь. Педагог может одним или несколькими удивлениями привлечь внимание и интерес ребенка к определенной науке в целом", – отметила учитель начальных классов гимназии №16 Екатерина Мокина, участвующая в направлении по геймификации.

Мероприятие пройдет на базе "Школы перспективных исследований".

Ольга Панова