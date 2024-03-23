Основы педагогики преподают в тюменской "Школе актива"

13:39 23 марта 2024
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Тюменская городская детская общественная организация "Республика Неугомонных" реализует проект "Школа актива". Он включает в себя программу обучения активистов организации основам педагогики и методикам работы с коллективами детей и подростков.

Участники проекта проходят теоретические и практические занятия, чтобы стать организаторами и модераторами досуговых и воспитательных мероприятий для школьников города.

Активисты Республики Неугомонных провели комплекс тренингов на сплочение коллектива, лидерских курсов и мастер-классов для 250-ти учащихся города Тюмени.

Досуговые мероприятия в рамках проекта "Школа актива" для детей продлятся до конца мая. Проект реализуется при поддержке гранта Губернатора Тюменской области.

По материалам департамента социального развития Тюменской области.

Теги: педагогика
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