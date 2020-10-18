Пострадавшим от пандемии тюменцам помогут получить новую профессию

Бесплатные образовательные курсы по восьми компетенциям пройдут в Тюменской области для граждан, потерявших работу во время пандемии. В регионе планируют обучить более 2 тыс. человек. Уже в декабре первый поток студентов получит свидетельства об освоении новой профессии.

Программа была создана Министерством просвещения РФ и стартовала в нескольких регионах станы. В Тюмени одним из центров для переподготовки стал Тюменский колледж производственных и социальных технологий. В нем можно пройти обучение по 8 специальностям и еще по трем - повысить профессиональные навыки.

Обучение рассчитано на выпускников, окончивших вуз или колледж в 2020 году. Предоставив паспорт, СНИЛС и документ об образовании, они могут пройти дополнительное обучение.

На новые знания могут претендовать и те, кто находится под риском увольнения, кому сократили рабочий день или заработную плату. Со справкой от работодателя, подтверждающей изменившиеся условия труда, они также могут обратиться в колледж, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Чтобы стать участником данной программы и пройти бесплатное обучение в колледже, необходимо позвонить по номеру телефона 8(3452)666-860 или оставить заявку на сайте https://tkpst.ru/