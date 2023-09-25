В Тюмени открыли набор на обучение рабочим профессиям

17:41 25 сентября 2023
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Сеть колледжей и техникумов Тюменской области оргнаизует бесплатное обучение по рабочим специальностям, проити его могут те, кто планирет найти новую работу или открыть собственное дело, сообщате дептруда ТО.

Обучение можно пройти по  программам: эстетическая косметология, парикмахерское искусство, технология моды, кондитерское дело, поварское дело и другим.  Ознакомиться с перечнем программ и подать заявку на участие в проекте можно здесь

Обучение проводится согласно федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография".

Теги: занятость населения , национальные проекты , обучение , трудоустройство
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