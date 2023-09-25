В Тюмени открыли набор на обучение рабочим профессиям

Сеть колледжей и техникумов Тюменской области оргнаизует бесплатное обучение по рабочим специальностям, проити его могут те, кто планирет найти новую работу или открыть собственное дело, сообщате дептруда ТО.

Обучение можно пройти по программам: эстетическая косметология, парикмахерское искусство, технология моды, кондитерское дело, поварское дело и другим. Ознакомиться с перечнем программ и подать заявку на участие в проекте можно здесь.

Обучение проводится согласно федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография".