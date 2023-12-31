В Тюменской области начнут обучать работе на российском ПО

16:47 31 декабря 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Работе на отечественном программном обеспечении начнут обучать в Тюменской области. Курсы организуют на базе Школы программирования. Это будет способствовать технологической независимости IT-инфраструктуры предприятий, учреждений и предпринимателей.

"Появятся массовые образовательные курсы по российскому программному обеспечению: офисным пакетам, операционным системам. Время невозврата для импортных программных продуктов, железа пришло", - подчеркнул директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Он отметил, что Тюменская область не первый год занимается импортозамещением в IT-сфере. Реализуются различные пилотные проекты, в том числе, с поддержкой региональных властей. А ключевая задача в этой части – вся инфраструктура должна собираться на отечественных решениях.

Теги: обучение
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2023