В Тюменской области начнут обучать работе на российском ПО

Работе на отечественном программном обеспечении начнут обучать в Тюменской области. Курсы организуют на базе Школы программирования. Это будет способствовать технологической независимости IT-инфраструктуры предприятий, учреждений и предпринимателей.

"Появятся массовые образовательные курсы по российскому программному обеспечению: офисным пакетам, операционным системам. Время невозврата для импортных программных продуктов, железа пришло", - подчеркнул директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Он отметил, что Тюменская область не первый год занимается импортозамещением в IT-сфере. Реализуются различные пилотные проекты, в том числе, с поддержкой региональных властей. А ключевая задача в этой части – вся инфраструктура должна собираться на отечественных решениях.