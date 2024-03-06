В Тюмени обсуждают, как нужно готовить кадры для АПК

В Тюмени проходит обсуждение подготовки кадров для АПК, площадкой для важной дискуссии стал образовательный форум "ГАУ Северного Зауралья: от славного прошлого к достойному будущему". В числе участников профильные замы губернатора Алексей Райдер и Владимир Чейметов, а также руководители ведущих предприятий, главы районов, а также директора колледжей, техникумов и общеобразовательных школ-партнеров университета.

В частности, эксперты обсуждают ключевые направления развития высшего аграрного образования с целью опережающей подготовки кадров для отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность региона и страны в целом.

В беседе с журналистами Владимир Чейметов отметил, что лозунг "кадры решают все" актуален как никогда прежде, включение в обсуждение не только вуза, ссузов, но и школ важно для более эффективного принятия решений в плане практической подготовки будущих специалистов.

"Внедрение современных технологий, решений в области цифровизации, геномной селекции, беспилотных систем, роботизированных машин, механизмов - подобного рода компетенции встают во главу угла. И грамотная настройка системы подготовки специалистов - это залог будущих хороших показателей производства аграрной продукции", - подчеркнул важность темы форума Владимир Чейметов.

Он выразил надежду, что резолюцией к форуму вуз подготовит прикладной перечень вопросов, "над которым нужно будет в ближайшее время всем дружно позаниматься, чтобы действительно получить высококвалифицированного специалиста" после подготовки в учебных заведениях региона.