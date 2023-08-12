Моор заявил, что в Тюменской области востребованы гранты молодым предпринимателям

Конкурс грантов для предпринимателей в возрасте 14-25 лет в Тюмени становится популярным: в прошлом году его участниками захотели стать 9 человек, в этом году принято 45 заявок. По словам губернатора Александра Моора, хоть размер гранта и небольшой - до 500 тысяч рублей, ребята предлагают много интересных проектов.

Мы видим большую активность по сравнению с первым этапом. На сегодня поступило 45 заявок, в прошлом году было всего 9. Причем направления использования этих грантов самые разнообразные - есть традиционные, на развитие фермы КРС, для организации онлайн-платформы по изучению английского языка, для разработки робота для печати, для производства угля из обожжённой древесины. Много разных интересных проектов. Безусловно, мы эту меру поддержки будем продолжать, потому что видим ней большой интерес", - подчеркнул Моор.

Губернатор также отметил, что, помимо финансовой поддержки, начинающим предпринимателям важны и самого разного рода консультации, образовательные программы - в Тюменской области такие услуги оказывает центр "Мой бизнес". "Чтобы начать бизнес, нужно изучить ошибки чужие, начать разбираться в нормативной базе, узнать о других мерах поддержки, которыми можно воспользоваться", - поделился мнением губернатор.

Моор также напомнил, что грант - не единственная мер поддержки: всем начинающим предпринимателям также доступны микрозаймы и поддержка Гарантийного фонда.