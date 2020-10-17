В Тюменской области открыли новый моногоспиталь для лечения больных covid-19

14:17 17 октября 2020
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Фото - https://t.me/operativnyishtabtyumen/2671

Дополнительные 250 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией различного генеза открыли на базе Областного реабилитационного центра "Родник".

В новом моногоспитале будут оказывать помощь пациентам средней тяжести, все условия для этого созданы: есть нужное оборудование, лекарственные препараты, расходные материалы. При необходимости под госпиталь задействуют дополнительные площади.

По данным на середину текущей недели, места в существующих моногоспиталях были заняты почти на 90 %. В обращении к жителям региона губернатор Александр Моор заявил, что в области будет развернуто еще около 1 тыс. коек.

Таким образом, сейчас в Тюменской области функционирует 13 учреждений инфекционного профиля для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Определение тяжести состояния, маршрутизация пациентов и доставка в специализированные стационары осуществляются только медицинскими работниками, сообщает ОперШтаб.

Теги: covid19 , Александр Моор , губернатор , здравоохранение , коронавирус , медицина
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