В Тюменской области открыли новый моногоспиталь для лечения больных covid-19

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Дополнительные 250 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией различного генеза открыли на базе Областного реабилитационного центра "Родник".

В новом моногоспитале будут оказывать помощь пациентам средней тяжести, все условия для этого созданы: есть нужное оборудование, лекарственные препараты, расходные материалы. При необходимости под госпиталь задействуют дополнительные площади.

По данным на середину текущей недели, места в существующих моногоспиталях были заняты почти на 90 %. В обращении к жителям региона губернатор Александр Моор заявил, что в области будет развернуто еще около 1 тыс. коек.

Таким образом, сейчас в Тюменской области функционирует 13 учреждений инфекционного профиля для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Определение тяжести состояния, маршрутизация пациентов и доставка в специализированные стационары осуществляются только медицинскими работниками, сообщает ОперШтаб.