Тюменские дачники готовят грядки для зимних посадок

Опытные тюменские дачники рекомендуют уже сейчас готовить грядки для посадок овощей под зиму. Нужно успеть завершить эти работы, пока держится плюсовая температура. Тогда первый урожай получится собрать уже в мае-начале июня.

В зиму можно садить морковь, свеклу, редис, репу и даже горох. Хорошо переносят морозы чеснок и лук-севок, можно не бояться высаживать перед холодами щавель, укроп, петрушку, сельдерей, краснокочанную капусту, пастернак, салат, шпинат, пекинскую капусту, лук-порей. Садоводы могут оставить на зиму в почве цветы-однолетники: календулу, астру, ромашку, чистотел.

Тюменский агроном Василий Мазуров поделился, что грядки нужно делать до заморозков на возвышенном, хорошо освещенном месте, чтобы весной солнце хорошо пригревало. Лучше всего место для посадки укрепить по бокам досками, шифером или другими материалами. Такое сооружение лучше задержит снег и не даст талым водам вымыть семена.

Посадочный материал не замачивают и после не поливают. Высадку осуществляют уже после заморозков в борозды глубиной 3-5 см и на расстоянии 20-15 см друг от друга. Сверху присыпают заранее подготовленной смесью из грунта, торфа и песка, хранить которую нужно в теплом сухом месте. Засеянные грядки лучше укрыть ветками, лапником опавшей листвой.

Весной первые всходы нужно вовремя укрыть специальным материалов, чтобы листочки не замерзли при минусовых температурах, пишет "АиФ - Западная Сибирь".