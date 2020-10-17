Тюменцы начали получать выплаты по больничному листу по новым правилам

Изменения по оплате листка нетрудоспособности вступили в силу. О правилах получения больничных листов рассказали в фонде социального страхования Тюменской области.

Если сотрудник заболел и уходит на больничный, то первые три дня его вынужденного отпуска оплачивает работодатель. На четвертый день выплаты производит фонд социального страхования в установленные законом сроки. Следует учитывать, что выплаты производится только на национальную платежную систему карты "Мир". Больничный лист берется на 10 дней, далее его нужно закрывать или продлевать. При этом нет разницы, в электронном виде подается больничный лист или в бумажном, пишет "Тюменская область сегодня".

Если сотрудник оформляет больничный по уходу за ребенком до семи лет, то можно получить больничный лист и пособие. Максимальный период оплачиваемого ухода — 60 дней. Если у ребенка сложное заболевание из специального перечня — 90 дней в год. При болезни детей от 7 до 15 лет оплате подлежат до 45 дней ухода в год.

Новые правила оплаты больничных вступили в силу с сентября 2020 года. Некоторые тюменцы уже успели получить свои выплаты, и остались довольны оперативностью системы.

"Я принесла данные карты "Мир" в бухгалтерию. Мне отсканировали карту, далее я расписалась в заявлении и все. Через неделю после закрытия больничного на мой счет поступили деньги – это даже раньше, чем обещали", - поделилась Наталья Валялкина.

Напомним, получить карту "Мир" можно в любом банке партнере. Один из плюсов национальной платежной системы в том, что при расчете за проезд в общественном транспорте тюменцы могут существенно сэкономить. Вместо 26 рублей за проезд при оплате картой "Мир" спишется всего 20 рублей. На эту же карту Ростуризм возвращает отдыхающим до 20% от стоимости тура по России.