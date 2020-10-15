Тюменская гордума работает с учетом эпидемиологической ситуации

На заседании комиссии по поощрениям Тюменской городской думы принято решение о целесообразности поощрения Почетной грамотой думы 11 жителей областной столицы и благодарностью – 39 тюменцев. Заседание прошло 8 октября в дистанционном формате - с учетом эпидемиологической ситуации.

В связи с подготовкой повестки на октябрь председатель гордумы Евгений Заболотный отметил, что рассмотрение вопросов состоится в заочном формате путем опроса мнений депутатов. 22 октября проекты решений будут рассмотрены в рамках постоянных комиссий. 29 октября, когда планировалось заседание Тюменской городской думы, депутаты выразят свое мнение относительно предложенных вопросов.

Евгений Заболотный подчеркнул, что новому формату работы предшествовала серьезная юридическая и техническая подготовка. "Деятельность думы осуществляется в рабочем режиме, несмотря на коррективы, которые вносит жизнь, – отметил он. – Депутаты имеют возможность по сети Интернет своевременно знакомиться с документами и принимать имеющие юридическую силу решения".

Также, по его словам важно, что современные коммуникации позволяют поддерживать обратную связь с жителями. Тюменцы могут направить предложения в проекты решений думы через официальный сайт и дистанционно обратиться к любому из депутатов.