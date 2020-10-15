Сеть кинотеатров "КАРО" покажет прямую трансляцию турнира UFC® 254: Хабиб vs. Гэтжи

Сеть кинотеатров "КАРО" вместе с UFC® и Медиа-Телеком приглашает в свои кинозалы на прямую трансляцию основного карда турнира UFC® 254: ХАБИБ vs. ГЭТЖИ, который пройдет 24 октября в Абу-Даби в партнерстве с Управлением по туризму и культуре Абу-Даби.

Главным событием вечера станет объединительный титульный бой между непобежденным чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем титула временного чемпиона и #1 в рейтинге легкого веса UFC Джастином Гэтжи.

Зрители "КАРО" смогут насладиться трансляцией одного из самых ожидаемых и громких спортивных событий года на больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Казани, Самаре, Тюмени и Екатеринбурге. Билеты уже доступны на сайте.

"Возвращение UFC на большие экраны – еще одна важная победа. Фанаты смешанных единоборств в еще большем количестве городов России смогут посмотреть одно из важнейших спортивных событий года. Мы рады сделать турниры UFC ближе и дать болельщикам смешанных единоборств возможность окунуться в атмосферу Бойцовского острова", – комментирует вице-президент UFC в России Андрей Громковский.

"В прошлом году зрители высоко оценили возможность увидеть прямые трансляции турниров UFC на кинотеатральных экранах, поэтому в 2020-м мы увеличили количество площадок в два раза, турнир смогут посмотреть болельщики во всех городах нашей сети, оставаясь при этом в комфортных, безопасных условиях с высоким качеством изображения", – говорит вице-президент по управлению кинопоказом КАРО Майя Манерова.

"Мы рады, что благодаря разнообразным способам видео-трансляции у российских зрителей появится возможность стать свидетелями одного из самых ожидаемых событий этого года – боя Хабиба Нурмагамедова за чемпионский титул UFC в легком весе. Сеть кинотеатров "КАРО", являясь давним и надежным партнером нашей компании, предоставляет прекрасный шанс следить за зрелищными моментами боя на больших экранах. Такая возможность особенно актуальна и востребована именно сегодня", – прокомментировал предстоящее событие генеральный директор ООО "МЕДИА-ТЕЛЕКОМ" Александр Косарим.

В кинотеатрах "КАРО" соблюдаются все меры безопасности, в соответствии с опубликованными Роспотребнадзором рекомендациями, включая социальное дистанцирование, санитарную обработку поверхностей, установку дезинфекторов. На входе зрителям измеряют температуру и контролируют наличие средств индивидуальной защиты. Меры безопасности также включают в себя онлайн-продажу билетов и продукции бара, бесконтактный проход в залы, автоматическую рассадку путем блокировки соседних с выкупленными мест.

O UFC®

UFC® — крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам. Фанатская база UFC состоит из более чем 318 миллионов человек по всему миру, включая 102 миллионов подписчиков в социальных сетях на всех цифровых платформах. Организация проводит более 40 мероприятий в год на самых престижных аренах. Более 1 млрд домохозяйств в мире имеют доступ к просмотру контента UFC. Организация осуществляет ТВ трансляции в более 175 странах. Текущий ростер UFC состоит из лучших бойцов смешанных единоборств, представляющих более 68 стран. UFC FIGHT PASS®, один из ведущих сервисов цифровой подписки в сфере смешанных единоборств. В 2016 году мировой лидер в области развлечений, спорта и моды Endeavor и стратегические инвесторы Silver Lake Partners и KKR приобрели UFC. С 2001 года штаб-квартира UFC располагается в Лас-Вегасе. Для развития в России создана компания UFC Russia, инвестором которой также выступили Российско-китайский инвестиционный фонд и Mubadala Investment Company. Для получения дополнительной информации посетите сайт ru.ufc.com и подпишитесь на страницу в Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat и Instagram: @ufcrussia.

О компании Медиа-Телеком

Медиа-Телеком – совместное предприятие Ростелекома и Национальной Медиа Группы, созданное на паритетных началах в 2018 году. Компания занимается производством и агрегацией телевизионного и видеоконтента, а также дистрибуцией телеканалов и медиабиблиотек на территории России и стран ближнего зарубежья. Медиа-Телеком сотрудничает с ведущими операторами платного ТВ и онлайн-сервисами, поставляя им востребованный контент от ведущих российских и зарубежных медиа-групп.

О сети кинотеатров "КАРО"

Сеть кинотеатров "КАРО", основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. На сегодняшний день "КАРО" является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России. По итогам 2017 года "КАРО" была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. "КАРО" управляет 30 современными мегаплексами (250 залов) и 2 летними кинотеатрами. Мегаплексы "КАРО", расположенные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени ежегодно посещают почти 12 млн человек. Подробней: https://karofilm.ru/.