На трассе Тюмень — Омск грузовик сбил мужчину

В Тюменской области сотрудники ГИБДД разыскивают большегруз, предварительно Mercedes-Benz Actros, водитель которого сбил пешехода и скрылся.

"Тело погибшего мужчины обнаружили в кювете утром 10 октября на 225-м километре автодороги Тюмень — Омск. Возможно, ДТП случилось еще накануне вечером", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Очевидцев ДТП просят позвонить в дежурную часть ГИБДД Тюменской области по телефону: 794-552 или в МО МВД "Голышмановский" 8(34546) 2-52-61.