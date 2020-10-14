На трассе Тюмень — Омск грузовик сбил мужчину

16:20 14 октября 2020
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В Тюменской области сотрудники ГИБДД разыскивают большегруз, предварительно Mercedes-Benz Actros, водитель которого сбил пешехода и скрылся.

"Тело погибшего мужчины обнаружили в кювете  утром 10 октября на 225-м километре автодороги Тюмень — Омск. Возможно, ДТП случилось еще накануне  вечером", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Очевидцев ДТП просят позвонить в дежурную часть ГИБДД Тюменской области по телефону: 794-552 или в МО МВД "Голышмановский" 8(34546) 2-52-61.

Теги: ДТП , поиски
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