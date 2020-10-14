В Тюмени скончались еще три пациента с коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлен 14 231 новый случай коронавируса, 131 из них - в Тюменской области. Всего с начала пандемии такой диагноз подтвержден у 11 006 жителей региона.

Выздоровели за сутки 29 человек, с начала года - 7 960. На ИВЛ находятся 25 человек. Под наблюдением медиков - 1 419, на перевахтовке - 1705 человек.

Три пациента с коронавирусом скончались. 81-летняя женщина умерла от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней вирусной пневмонии, сердечно-легочной недостаточности. Мужчина 50 лет скончался от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней вирусной пневмонии, сердечно-легочной недостаточности, женщина 49 лет - от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Таким образом, число жертв инфекции достигло 49. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, сообщает ОперШтаб.

В целом на сегодня в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.