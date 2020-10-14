В Тюменской области выросло число тяжких и особо тяжких преступлений

За 9 месяцев 2020 года в Тюменской области зарегистрировано 18 892 преступления, что на 5,3 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Снижение преступности зафиксировано в 14 территориях, в том числе в областном центре — на 5,4 %.

Количество тяжких и особо тяжких деяний возросло на 11,8 % — в основном за счет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также преступлений против собственности. При этом наблюдается снижение преступлений средней (на 15,3 %) и небольшой тяжести (на 8,1 %), сообщает облпрокуратура.

Сократилось общее число краж на 16,8 %, в том числе квартирных на 34,9 %, а также мелких хищений, совершенных лицами, подвергнутыми административному наказанию, на 32,8 %.

Более чем на 60% возросло количество краж и мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

На 76,2 % больше зарегистрировано нарушений правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, двух или более лиц.

На 79,5 % увеличилось количество побоев, нанесенных лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию.