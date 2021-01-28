В Тюменской области преступность снизилась на 7%

В 2020 году в Тюменской области зарегистрировано 24 757 преступлений, что на 7,1 % меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.
Снижение преступности зафиксировано в 17 территориях, в том числе в Тюмени — на 6,4 %.
Наблюдается снижение преступлений средней тяжести на 16,2% и небольшой тяжести на 10,8 %. Количество особо тяжких преступлений возросло на 8,5 %, тяжких на 11,7 %.
Сократилось общее количество краж на 16,4 %, в том числе квартирных на 37,1 %. Мелких хищений, совершенных лицами, подвергнутыми административному наказанию, меньше стало на 27,2 %. При этом выросло количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (+ 53,8 %).
Анализ социально-криминологических характеристик преступности свидетельствует об уменьшении на 20,1 % преступлений, совершенных в общественных местах.
Отмечается снижение на 23,7 % преступных деяний в состоянии наркотического опьянения. Вместе с тем на 0,3 % возросло количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения.
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