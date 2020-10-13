В Тюменской области проведено более 911 тысяч тестов на коронавирус

На минувшей неделе в регионе количество исследованных проб на наличие COVID-19 увеличилось более чем на 54 тысячи. Всего в Тюменской области проведено 911 711 тестирований на коронавирусную инфекцию.

Охват тестированием на 100 тысяч населения за последнюю неделю составил 495,6 на 100 тысяч населения. Если в августе количество исследований, проводимых ежедневно, составляло от 3 до 5 тысяч, то с 1 октября в день проводится от 7 до 8,9 тысяч исследований в сутки, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Исследования на COVID-19 проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе работает 19 лабораторий. Недавно к списку медицинских организаций, в которых будут проходить обследование граждане с подозрением на коронавирус, присоединился многопрофильный центр "Нефтяник – мед".