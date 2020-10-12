Тюменцев приглашают почтить память Евгения Шестакова

12 октября с 14 до 21 часа и 13 октября с 10 до 21 часа в филармонии открыты двери для всех желающих почтить память Евгения Ивановича Шестакова - художественного руководителя и главного дирижёра Тюменского филармонического оркестра, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, который ушул из жизни 11 октября.

Евгений Иванович принадлежал к тем творческим личностям, благодаря которым в нашей стране сохранялись прекрасные и благородные традиции исполнительского искусства. Он был вдохновителем и организатором создания нового областного музыкального коллектива – Тюменского филармонического оркестра.

Евгений Иванович родился 5 января 1949 года в маленьком промышленном городе Медногорске Оренбургской области. С детства он обнаружил талант, целеустремленность и твёрдость характера – в 9 лет самостоятельно написал заявление в музыкальную школу и сдал экзамены.

В Новосибирской консерватории, куда Евгений Шестаков поступил сразу на третий курс к выдающемуся дирижёру, народному артисту СССР Арнольду Кацу, ему пророчили большое дирижёрское будущее, которое блистательно осуществилось: на своем творческом пути Евгений Иванович возглавлял Симфонический оркестр Приморского телевидения и радио (Владивосток), Симфонический оркестр Одесской филармонии (Украина). Омский симфонический оркестр (Омск) под руководством Е.И. Шестакова получил почётное звание "академического".

С 2015 года, с момента создания тюменского симфонического коллектива, Евгений Шестаков – художественный руководитель и главный дирижёр Тюменского филармонического оркестра.

Евгений Иванович всегда был и останется образцом безупречного служения избранной профессии. Благодаря его стараниям и преданности делу воспитания молодых музыкантов, возглавляемый им Тюменский филармонический оркестр смело вошел в культурную жизнь страны и региона, представив публике интересные концертные программы с участием выдающихся артистов России и мира. В репертуаре дирижёра более 500 симфонических, камерных произведений, опер XVIII-XXI вв. Записи музыки, исполняемой под руководством Евгения Шестакова, изданы в России, Дании, Испании, США.

Сотрудники Тюменского концертно-театрального объединения и Тюменской филармонии, музыканты оркестра и все коллеги уважаемого Маэстро выражают искреннее сочувствие и соболезнуют семье, родным и близким Евгения Ивановича.

Память о жизни и творчестве Шестакова, активной деятельности, направленной на развитие отечественной музыкальной культуры и ставшей в последние годы жизни родной Тюменской области навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал его лично и восхищался его искусством.