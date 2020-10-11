Молодые мамы Тюмени осваивают новые профессии

Более 400 женщин в Тюменской области, занятых воспитанием детей дошкольного возраста, стали участниками программы по организации обучения в рамках национального проекта "Демография". Органы службы занятости населения организуют для них профессиональное обучение, есть и дистанционный формат.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, молодые мамы охотно совершенствуют профессиональные навыки, ведь после декретного отпуска так непросто войти в рабочий режим. Жительница Нижней тавды Яна Горева, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, сумела получить новую профессию и работу. По специальности она учитель физической культуры, работала тренером по дзюдо, вела группу с детского сада. В связи с беременностью пришлось поменять работу — перешла методистом в спортшколу, откуда и ушла в декретный отпуск.

Когда дочка немного подросла, женщина узнала, что можно получить дополнительное образование, не выходя из отпуска по уходу за ребёнком, и обратилась в центр занятости. Ей подобрали программу и учебное заведение. В центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки "Развитие плюс" в Новосибирске Яна проучилась онлайн с июня по сентябрь, теперь работает инструктором-методистом.

Подробнее об участии в программе можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства.