Тюменьстат изучит условия жизни населения региона

Комплексное наблюдение условий жизни населения в Тюменской области проведет Тюменьстат с 14 по 29 октября и с 11 по 14 ноября. Обследованию на юге региона подлежит 621 домохозяйство, в том числе 405 в городских округах и 216 – в муниципальных районах.

В ХМАО-Югре опросом охватят такое же количество семей, в том числе 513 – в городах, в ЯНАО будут исследованы 297 семьи, в том числе 216 – в городах.

Разработано три вида опросников: в целом для домохозяйства, для членов семьи старше и младше 15 лет. Специалисты будут задавать вопросы об уровне образования, трудовой деятельности, состоянии здоровья и физической активности, доступности медицинского обслуживания, об удовлетворенности транспортным обеспечением, торговым и бытовым обслуживанием и другие, пишет "Вслух.ру".

Обработка персональных данных будет осуществляться при условии обязательного обезличивания. Результаты комплексного наблюдения позволят получить информацию о фактических условиях проживания семей по России в целом и каждом регионе конкретно, а также их потребностях.