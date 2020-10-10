Ишимцам предлагают освоить медицинское дело за три недели

Ишимский медицинский колледж с 19 октября запускает программу по профессиональному обучению людей, оставшихся без работы в период пандемии. Освоить медицинское дело можно за три недели.

Исполняющая обязанности руководителя отделения дополнительного профессионального образования колледжа, куратор программы Светлана Голда рассказала, что набирать будут десять человек. Они смогут получить практические навыки сиделки, младшей медицинской сестры и санитарки.

"Пропускать занятия нельзя. Обучать участников программы будут три эксперта Ворлдскиллс", - пояснила куратор.

В программе подготовки кадров принимает участие и Ишимский многопрофильный техникум. Там нуждающихся в работе ишимцев обучат на поваров и парикмахеров, проектировщиков и слесарей. До конца года обучение пройдут 150 человек, уточнили в ссузе.

Участниками программы могут стать ишимцы, которые находятся под риском увольнения или ищут работу, выпускники школ, колледжей, вузов, которые не смогли трудоустроиться, пишет ИА "Тюменская линия".

Участники программы получат документы о квалификации и скиллс-паспорт с профилем приобретенных профессиональных компетенций.