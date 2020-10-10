Температура на рабочем месте тюменцев должна соответствовать нормам

После наступления осени и включения отопления в тюменских офисах изменилась температура: где-то стало слишком жарко, а где-то – чересчур холодно. В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области уточнили: существуют нормы для рабочего места, при нарушении которых сотрудник может потребовать перевод на удаленную работу.

Температурные показатели зависят от должностных обязанностей и энергозатрат тюменцев. Так, рабочим на приборостроительных предприятиях, на швейном производстве, в сфере управления будет комфортно при +22-24 градусах. Для офисных клерков, чья работа в основном сидячая, показатели - от +21 до +23 градусов. Кто в постоянном движении, много ходит, переносит мелкие предметы весом до 1 кг, хорошо будут себя чувствовать при +19-21⁰С. Для тех, кто переносит тяжести до 10 кг, например, в литейном или кузнечном производстве, - от +17 до +19⁰С. Самая низкая температура - от +16 до +18⁰С - у тех, кто носит очень тяжелые предметы и кому необходимо постоянно применять физическую силу. Это, например, ручная ковка в кузницах, труд в литейных цехах и на металлургических предприятиях.

Если термометр показывает значения ниже положенных, работник имеет право требовать перевод на удаленную работу. Из-за слишком низкой температуры можно не только простудиться: также развиваются невриты, радикулиты, может возникнуть перенапряжение нервной и мышечной систем, пишет "АиФ - Западная Сибирь".