В нашем регионе стало меньше безработных

За месяц в Тюменской области сократилось количество соискателей, состоящих на регистрационном учете, сообщил департамент труда и занятости.

По данным на 1 ноября 2023 года, на учете в целях поиска подходящей работы состояли 3 тыс. 874 человека, из них в качестве безработных – 2 тыс. 233 человека. 1 октября их было 4 тыс. 439 человек и 2 тыс. 298 человек соответственно.

В областном банке 22 тыс. 177 вакансий, то есть по пять на соискателя. По количеству предложений для работников лидирует сфера строительства, где открыто 3 тыс. 392 вакансий. В образовании есть 2 тыс. 338 предложений для трудоустройства. В обрабатывающих производствах готовы принять 2 тыс. 039 сотрудников.

1 тыс. 913 работников требуется в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. 1 тыс. 858 — в торговле и ремонте авто- и мототранспорта. 1 тыс. 720 — в сфере транспортировки и хранения, сообщает Вслух.ру.