Могут ли вызвать на работу в новогодние каникулы

Согласно общему правилу, работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, пояснили в Государственной инспекции труда Тюменской области.

Однако работодатель может привлечь к труду в выходные и праздники с письменного согласия сотрудника, если есть необходимость выполнения заранее непредвиденных работ, от срочности которых зависит ·в дальнейшем нормальная работа организации в целом.

Вызвать на работу без согласия работодатель может, если сотрудник нужен для предотвращения катастрофы, производственной аварии, ЧП, либо для предотвращения несчастных случаев или для выполнения работ при ЧП, в случае бедствия или угрозы пожаров, наводнений, голода, землетрясений, эпидемий, сообщает КП-Тюмень.

"В непрерывно действующих организациях и при производстве отдельных видов работ работа в праздники допускается. То есть этот день может быть рабочим по графику, - отметили в учреждении. - В соответствии с положениями ст. 153 Трудового кодекса РФ, работа в нерабочий праздничный день по выбору работника оплачивается либо не менее чем в двойном размере, либо в одинарном с предоставлением отгула".