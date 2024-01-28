Какие условия для стажировки предлагаются тюменским выпускникам

Тюменские молодые специалисты, получившие дипломы в вузах и организациях СПО, студенты последних курсов могут приобрести первый трудовой опыт на стажировке. В регионе специальная программа действует с 2009 года.

Стажировку можно пройти по полученной или родственной профессии, ее продолжительность до трех месяцев. Этот срок засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке стажера.

Преимущество в том, что во время прохождения стажировки за стажером закрепляется наставник, который в том числе контролирует работу молодого специалиста.

Во время стажировки предусмотрена зарплата: минимальный уровень с учетом районного коэффициента и страховых взносов. При увольнении стажеру выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск за отработанный период.

После стажировки работодатель может оформить специалиста на постоянную работу или выдать отзыв, рекомендацию для дальнейшего трудоустройства.

Для прохождения стажировки нужно обратиться в центр занятости населения (в Тюмени на ул. Республики, 204в, корп. 3), сообщает Вслух.ру.